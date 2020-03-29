رسام كاريكاتير سعودي يصاب بكورونا.. وحالته تثير التعاطف!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلن الرسام الكاريكاتيري السعودي عبدالله صايل، إصابته بفيروس كورونا المستجد COVID-19، منوها إلى أن الفحوصات التي أجراها في مستشفى دكتور سليمان الحبيب بالمملكة أثبتت إصابته.

وأشار إلى أن الطبيب السعودي رائد عبدالقوي، هو من قام بمتابعة حالته الصحية لافتا إلى أن نتيجة المعامل المخبرية أوردت إيجابية حالته مع الفيروس التاجي كورونا، ونوه أنه بدأ فترة العزل الصحي لمدة 14 يوما وتلقي العلاج اللازم.

وكتب عبدالله صايل تغريدة عبر "تويتر": "تأكدت إصابتي بـ #كورونا_الجديد معنوياتي مرتفعة، وأخضع حاليا للعناية الصحية في أحد فروع مستشفى د. سليمان الحبيب بالرياض".

ولاحقا أوضح عبدالله صايل أنه سيشارك جمهوره بيومياته في العزل مع كورونا فنشر صورة جمعته بالفريق الطبي عبر "تويتر"، وكتب قائلا: "من يوميات تجربتي مع كورونا، برفقة الفريق الطبي الرائع هذا الصباح، بقيادة الطبيب السعودي د. رائد عبدالقوي بمستشفى د. سليمان الحبيب".

وأكد عبدالله صايل في تغريدة أخرى أن فيروس كورونا لن يمنعه عن ممارسة متعته في الرسم، إذ نشر صورة أوضحت حصوله على أدوات الرسم التي يستخدمها وقال إنها وصلته في العزل الصحي، كي يمارس هوايته فكتب قائلا: "عدة #الرسم وصلت #تجربتي_مع_كورونا لن تمنعني من هذه المتعة وجه مبتسم مع نظارة شمسية، شكرا شقيقي أبوتركي، شكرا ابني تركي".

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وأثارت حالة عبدالله صايل، تعاطف الكثير من محبيه معه تاركين له رسائل الدعم والدعوات بالشفاء، فقال عبدالإله السناني: "الله يشفيك ويعافيك أبو سليمان ويجمع لك الأجر والعافية مبدعنا مُشافى مُعافى بحول الله، صبرًا جميل والله المستعان"، كما تابع الفنان والإعلامي أحمد أمين قائلا: "ألف سلامة عليك يا صديقي ربنا يعافيك ويطمنا عليك".

وكتب محمد القشمع في تغريدته قائلا: "تخرج منها أخي استاذ عبدالله مشافى معافى بإذن الله تعالى"، وأضاف إبراهيم الخير الله: "ألف سلامة عليك ما تشوف شر وتقوم بالسلامة يا رب"، وقال سراج الغامدي: "سلامتك ياصديقي أتمنى لك الشفاء العاجل".

وحاول الرسام السعودي طمأنة محبيه عليه فشارك صورة جديدة له عبر "تويتر" وعلق قائلا: "من يوميات #تجربتي_مع_كورونا #المعنويات في القمة ومحبة الجميع دافع ولا استسلام يا #كورونا #Covid_19".

يذكر أن وزارة الصحة السعودية، أعلنت السبت تسجيل حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا، ووصل عدد الوفيات 4 حالات، كما تم تسجيل 99 حالة جديدة بكورونا بينهم 10 حالات ارتبطت بالسفر خارج المملكة وارتفع بذلك عدد الإصابات في السعودية بالفيروس إلى 1203 حالات.