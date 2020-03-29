كيف تعقم وفاء موصللي منزلها في فترة الحجر الصحي؟ (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

شاركت الفنانة والنجمة السورية وفاء موصللي متابعي موقع فوشيا بفيديو حصري عن يومياتها التي تقضيها في الحجر الصحي بمنزلها، والذي تلزمه للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وخلال الفيديو، تحدثت موصللي عن أبرز العادات اليومية التي تقوم بها منذ استيقاظها صباحا، مبينة أنها تبدأ يومها دائما بابتسامة؛ لأن الابتسامة تدعم طاقتها، وتضاعف هرمونات السعادة.

وتابعت بقولها إنّ أول ماتفعله هو تعقيم وتنظيف منزلها، ولاتترك شيئا دونما تعقيمه وتنظيفه مثل الأبواب ومقابضها، وكل ماهو موجود في المنزل.

وشاركت موصللي فوشيا بأنموذج عن كيفية أدائها هذه المهام اليومية التي تراها ضرورية جدا للواقية وللنظافة، مؤكدة أنها لاتهوّل الأمر، وطلبت من متابعيها أيضا أن يعتنوا بأنفسهم دونما قلق أو تهويل، إنما التزام بالنصائح العامة.

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كما شرحت طريقة غسل يديها بشكل صحيح وسليم، مضيفة أنها تتناول المشروبات الساخنة التي تساعد في دعم الجهاز المناعي، وتعتمد في طعامها على الخضار والفواكه، وتمارس هواياتها الأخرى في منزلها كالمطالعة، وممارسة التمارين الرياضية، واستنشاق الهواء النقي.

وحول الأمور التي تبتعد عنها، قالت موصللي بأنها ابتعدت بشكل كلي عن المصافحة، وعن القبلات، وترفض التدخين لها أو لكل من حولها، مؤكدة أن التدخين يؤثر على الرئتين وعلى التنفس، مضيفة أنها تخصص وقتا لمتابعة وسائل التواصل الاجتماعي، والتواصل مع جمهورها ومتابعيها، وتبادل الآراء، وتقدم نصيحتها للأشخاص خاصة عندما تجد بعضهم يتابع فيديوهات تدفعهم إلى القلق والتوتر لتقضي وقتا ممتعا مع جمهورها ومن ثم تعود لمواصلة حياتها الخاصة في منزلها.

وحول علاقتها بعائلتها في المنزل، قالت الفنانة السورية أنها تقضي وقتا ممتعا معهم، بين الحوارات والنقاشات الدائمة، وبين التسالي المتعلقة بألعاب الفكر، والألغاز والمسابقات، مؤكدة أن كل شخص يمكنه أن يستثمر وقته بما بين يديه حتى لا يشعر بالضجر أو الاكتئاب.

وعن طهي الطعام، قالت موصللي إنها تحب أن تطبخ الكثير من أصناف الطعام، كما أنها خلال هذه الفترة قامت باختراع بعض الأصناف وسجلتها عندها كي تقدمها للناس لاحقاً.

وخلال الفيديو، قدمت موصللي لقطات لكل الحالات التي تمرّ بها في منزلها، وطريقة أدائها. وكانت وصيتها للجمهور ومتابعي فوشيا لحماية أنفسهم بكلمتين هما "خليك بالبيت".