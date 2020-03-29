شكرا لقرائتكم خبر عن تصوير المشاهد الأخيرة من مسلسل "قوت القلوب" بعد عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررالمخرج مجدى أبو عميرة بالاتفاق مع صناع مسلسله الجديد "قوت القلوب"، استكمال تصويرالمشاهد المتبقية من العمل بعد عيد الفطرالمقبل وانتهاء أزمة فيروس "كورونا"، حيث انطلق عرض أولى حلقات العمل يوم السبت الماضى على قناة الحياة، وتقررعرضه على جزءين جزء حالياً من 25 حلقة والثانى بعد عيد الفطر.

وكان المخرج مجدى أبو عميرة قد انتهى من تصويرعدد كبير من الحلقات وتسليمها الى قناة الحياة التى تعرض العمل على أن يتبقى أسبوعين فقط على الانتهاء من العمل نهائياً، فيما يعكف أبو عميرة حاليا على مونتاج الحلقات المتبقة فى الجزء الأول تمهيداً لعرضها على مدار الثلاثة أسابيع المقبلة.



ماجدة زكى وسهر الصايغ وهايدى رفعت

"قوت القلوب" ينتمى لنوعية أعمال الـ 50 حلقة وبطولة ماجدة زكى، خالد زكى، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقى، محمد أنور، إسلام جمال، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة.

واستطاع المسلسل لفت انتباه الجمهور بعد عرض الحلقات الأولى، حيث تصدر محركت البحث على جوحل فى الأيام الماضية، حيث ظهرت ماجدة زكى بدورة عاملة فى مدرسة، ويعترض أبنائها خريجي الجامعة على طبيعة مهنتها، إلا أنها ترفض طلبهم بترك مهنتها، لكنها في الوقت نفسه تبحث عن مهنة أخرى لتزويد دخلها.