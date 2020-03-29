شاهد.. فيفي عبده غاضبة: “انتوا حتموتوا وانا حفضل عايشة”

كتب امير فتحي في الأحد 29 مارس 2020 08:53 صباحاً - عبرت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده عن غضبها من بعض التعليقات التي وجهت لها على خلفية دعوتها لمتابعيها للبقاء في المنزل للحد من انتشار فيروس كورونا المتسجد.
وظهرت فيفي عبده في مقطع فيديو وهي تقول: “كفرت اني قلت لكم اقعدوا في البيت؟ ما تقعدوش ان شاء الله ما قعدتوا انتوا حتموتوا وانا حفضل عايشة”.
وكانت فيفي عبده قد ظهرت في فيديو اخر وهي تحث متابعيها على اتباع قواعد السلامة وعبرت عن حزنها بسبب سعر الكمامة قائلة “طب انا حاقدر اشتريها بس غيري حيقدر يشتريها؟” وتابعت “انا عايزة كل الصيدليات تتقي رينا في الشعب مش مقتدر”.
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