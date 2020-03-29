شاهد.. لقاء الخميسي ترقص على انغام “Bella”

كتب امير فتحي في الأحد 29 مارس 2020 08:53 صباحاً - شاركت الفنانة المصرية لقاء الخميسي متابعيها مقطع فيديو جديد لها من منزلها وذلك عبر حسابها على انستغرام. وظهرت لقاء الخميسي، في الفيديو، وهي ترقص على أنغام اغنية “Bella” للمغني “Maître Gims”. يشار إلى أن لقاء الخميسي، كانت قد شاركت مؤخرًا، كضيفة شرف في فيلم التحريك “الفارس والأميرة”، كما قدمت أغنية ‏الفيلم ‏التي ‏تتضمن رسالته‎.‎

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