ميدو عادل يخوض السباق الرمضانى بـ3 أعمال

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الفنان ميدو عادل إنه مشغول حاليا بتصوير 3 أعمال درامية استعدادا للمشاركة بها خلال السباق الرمضاني المقبل، فلقد انتهى من تصوير نصف دوره في مسلسلي "جمع سالم" مع زينة، و"ليالينا " مع الفنانة غادة عادل، و75% من دوره في مسلسل "حب عمري" مع هيثم شاكر.

وعن أدواره في هذه الأعمال، قال لـ"الخليج 365": "أقوم بتجسيد 3 شخصيات مختلفة وجديدة علىّ، وقد أحببت تلك الأدوار بسبب ملائمتها لي وإيمانى بها، وأقوم بدور سائق تاكسي يعمل عام 1980 في مسلسل ليالينا، وبدور رجل أعمال كبير صاحب شركة في مسلسل حب عمري، وبدور شيخ أزهري في مسلسل جمع سالم".

وعن تصويره عدة أعمال فى وقت واحد، أوضح أنه بالطبع شيء مرهق، إلا أنه معتاد على ذلك، مضيفا: "أنا على سبيل المثال قد صورت من قبل 5 مسلسلات في عام 2015 في التوقيت نفسه".

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وبسؤاله عن أكثر عمل منها يراهن به خلال السباق الرمضاني، قال: "لا أراهن على عمل بعينه، فلا أحد يعرف مقاييس النجاح، فقد سبق وقدمت مسلسلات نجحت ولم أكن أعرف أنها ستنجح والعكس صحيح، فإننا نفعل ما علينا والتوفيق من عند الله".

وعن الاحتياطات الوقائية خلال التصوير بسبب فيروس الكورونا قال: "نحاول بقدر المستطاع خلال التصوير أن نقوم بالتعقيم والتطهير بالطبع، والموضوع مرهق كثيرا بالنسبة لنا، فإنه فى حين أن الجميع يجلسون فى منازلهم نحن ننزل للعمل".

من الجدير بالذكر أن ميدو عادل شارك مؤخرا خلال مسلسل ديجتال بعنوان "دوكس" مع المطربة مى سليم، وقد توقف تصويره بسبب الظروف الحالية، ولم يتقرر بعد موعد استكمال التصوير.