تعرف على موعد إطلاق قناة "ROTANA KIDS".. هذا ترددها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تطلق مجموعة قنوات روتانا مطلع أبريل المقبل، قناة خاصة بالأطفال، لمساعدة العائلات على قضاء وقت ممتع في منازلهم، وحثّهم على عدم تركها في ظل هذه الأوضاع الحرجة، التي تشهدها أغلب دول العالم.

وأوضح مسؤولو قنوات روتانا أنهم بذلوا مجهودا كبيرا لإطلاق قناة "روتانا KIDS"، التي ستقدم مضمونا مسليّا وتعليميا لأطفال العالم العربي، بحيث ستتضمّن خريطة برامج القناة أبرز وأفضل الإنتاجات العربية والعالمية، لتقديمها لشريحة المشاهدين الذين تتراوح أعمارهم بين سن 3 سنوات وحتى 12 عاما.

محتوى روتانا KIDS سيُقدم كاملاً باللغة العربية الفصحى، فإلى جانب البرامج التي أنتجت باللغة العربية، تمّ أيضاً دبلجة الأعمال الأجنبية التي اختارتها القناة بعناية كبيرة لمشاهديها الصغار.

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ومن أهمّ البرامج التي ستقدمها روتانا KIDS (افتح يا سمسم- صغار ستار- موغلي فتى الأدغال - مغامرات ماهر - تنانين كاسلون - أبطال الكرة الحره - العوده الى الجزيره الكنز) وغيرها.

تردد القناة على نايل سات هو، 11296 أفقي، معدل الترميز 27500.

يتسنّى لكافة مشاهدي روتانا KIDS متابعة هذه القناة خلال شهر أبريل بشكل مجاني كلياً، وذلك عبر كلّ من موقع روتانا ( Rotana .net ) وعبر منصّات شركات الاتصالات المعتمدة رسمياً من قبل روتانا في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وعبر CANAL+ فى أووربا وDish Network في أمريكا وMySat في أستراليا.