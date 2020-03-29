فيديو .. رضوى الشربيني تشعل تيك توك بـ مبقتش تحبني

نشر برنامج عرب وود فيديو، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت من خلاله الإعلامية رضوى الشربيني من خلال تطبيق تيك توك، وهي تؤدي حركات على أنغام أغنية بكلمك مش بترد.

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يذكر أن الإعلامية رضوى الشربيني تقدم برنامج هي وبس، ويعرض على شاشة قناة سي بي سي سفرة.