نشر برنامج عرب وود فيديو، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهرت من خلاله الفنانة سارة سلامة بمجموعة فيديوهات عبر تطبيق تيك توك.
يذكر أن الفنانة سارة سلامة شاركت سابقًا في بطولة مسلسل لأعلى سعر، وهو من تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد جمال العدل، وبطولة كل من نيللي كريم، زينة،نبيل الحلفاوي، أحمد فهمي، سارة سلامة، أحمد مجدي، سلوى محمد علي، محمد حاتم، رحمة حسن، محمد علاء، آسر البدراوي، راندا حافظ، هايدي موسى، محمد دسوقي، سالي حماد، ليلى حسين، علي شوقي، بشرى، مي كساب، فرح فيدرا، نجوى فؤاد، حنان سليمان، ياسر علي ماهر، صبري عبد المنعم، سارة هشام، محمود الشوربجي.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو .. سارة سلامة تشعل الـ تيك توك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.