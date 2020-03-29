فيديو .. سارة سلامة تشعل الـ تيك توك

نشر برنامج عرب وود فيديو، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت من خلاله الفنانة سارة سلامة بمجموعة فيديوهات عبر تطبيق تيك توك.

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يذكر أن الفنانة سارة سلامة شاركت سابقًا في بطولة مسلسل لأعلى سعر، وهو من تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد جمال العدل، وبطولة كل من نيللي كريم، زينة،

نبيل الحلفاوي، أحمد فهمي، سارة سلامة، أحمد مجدي، سلوى محمد علي، محمد حاتم، رحمة حسن، محمد علاء، آسر البدراوي، راندا حافظ، هايدي موسى، محمد دسوقي، سالي حماد، ليلى حسين، علي شوقي، بشرى، مي كساب، فرح فيدرا، نجوى فؤاد، حنان سليمان، ياسر علي ماهر، صبري عبد المنعم، سارة هشام، محمود الشوربجي.