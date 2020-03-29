خطوة نجلاء بدر الرمزية تدل على إنسانيتها

ميرنا وليد - بيروت - بخطوة بسيطة وقد تكون متواضعة، قد يعبر الشخص أو الفنان المؤثر بشكل خاص عن تعاونه ودعمه للحالات الانسانية، وهذا ما نحتاجه في الفترة الحالية بشكل كبير. وقد عبّرت الممثلة المصرية ​نجلاء بدر​ عن دعمها للعاملين في الرعاية الصحية، والواقفين في الصفوف الأولى ،لمواجهة فيروس كورونا، ونشرت نجلاء بدر صورة تعبيرية لإحدى الممرضات وهي تبكي بسبب ضغوط مواجهة الوباء العالمي ويتم وضع تاج على رأسها، وعلقت على الصورة قائلة: "ربنا يحفظهم على قد عطائهم و تعبهم".

الفن يثبت حالياً أنه رسالة قبل أي شيء ترفيهي، وخطوات عدد من الفنانين سواء المعنوية أو المادية تثبت أهمية الشعور في داخلهم، إذ في النهاية الحياة عبارة عن دائرة والكل بحاجة إلى الكل.