جورج سيدهم لمع في الكوميديا وأصيب بالجلطة بسبب خيانة عائلية

ميرنا وليد - بيروت - ​جورج سيدهم​ من ​مواليد​ جرجا سوهاج في مصر، في 28 أيّار عام 1938. التحق بجامعة ​عين شمس​ وتخرج من كلية الزراعة عام 1961، هو ممثل كوميدي، ومتزوج من السيدة ليندا وهي دكتورة صيدلانية.

مشوار جورج سيدهم الفني

لمع جورج سيدهم في مسيرته إلى جانب ​سمير غانم​ و​الضيف أحمد​، فلقد أنشأ معهما فرقة تحمل إسم "ثلاثي أضواء المسرح"، وسطع نجمهم في أول فوازير لرمضان من إخراج محمد سالم، كما شاركوا معًا خلال هذه الفترة في بطولة عدد كبير من الأفلام والمسرحيات. لعب جورج سيدهم أدواراً كوميدية عديدة وتميّز بأداء الأدوار النسائية الساخرة، هذا إضافة إلى قدرته على الغناء والتمثيل معاً على المسرح، من أشهر أعماله المسرحية "​المتزوجون​" مع صديقه سمير غانم و​شيرين​.

إلا أنه عقب وفاة الممثل الضيف أحمد، استمر سمير وجورج في العمل معًا لسنوات حتى اتجه سمير للعمل منفردًا. ومن بين الأعمال التي نالت أصداء كبيرة: من الأفلام "​البعض يذهب للمأذون مرتين​"، "​30 يوم في السجن​"، "​أشجع رجل في العالم​"، "​الشقة من حق الزوجة​"، "​فرقة المرح​"، ​المجانين التلاتة​"، ومن أهم مسرحيات جورج سيدهم مسرحية "​موسيقى في الحي الشرقي​"، "​أهلًا يا دكتور​" و"​حب في التخشيبة​" و"​فندق الأشغال الشاقة​"، ومن أعماله التلفزيونية "​بوابة الحلواني​".

سبب إصابته بالجلطة

كشف الممثل المصري سمير غانم، خلال لقائه في برنامج "​شيخ الحارة​" في رمضان عام 2018، عن سبب إصابة صديقه جورج سيدهم بجلطة شديدة، نُقل على أثرها إلى إحدى مستشفيات مدينة مصر، قائلاً إن ذلك يرجع إلى صدمته بشقيقه أمير الذي أخذ أموال الفرقة التي كان يعمل بها، وهاجر إلى أميركا بجميع تلك الأموال. كما أكد سمير غانم أن جورج سيدهم كان لا يعترف بالزواج نهائيًا، وكان يطلق عليه "النظام الفاشل".

ونتيجة هذه الصدمة أصيب بجلطة دماغية، نتج عنها شلل في الجزء الأيمن من الدماغ، ما أثر على حركته ومركز النطق، وهذا ما أجبره على الابتعاد عن مجال التمثيل.

وفاة جورج سيدهم

فجع الوسط الفني في مصر بوفاة الممثل المصري الكوميدي جورج سيدهم يوم 27 من شهر آذار/مارس عام 2020، عن عمر ناهز الـ 82 عاماً في إحدى المستشفيات، وذلك بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

الجدير ذكره أن جورج سيدهم هو غائب منذ سنوات عن الأعمال السينمائية، واقتصر وجوده في أحد الإعلانات التلفزيونية مع الممثل المصري سمير غانم وشيرين.

أعمال لا تمحى قدمها جورج سيدهم

Advertisements

مسلسلات:

الحلو مايكملش عام 1997- فوازير، الرجل والليل عام 1996، كلام رجالة عام 1995، ​صباح الورد​ عام 1994، بوابة الحلواني (ج2، 3) عام 1994، نوبار باشا عام 1997، عزبة القرود عام 1994، ألف ليلة و ليلة: معروف الإسكافي عام 1993، حواديت فكري أباظة عام 1993، ​رأفت الهجان​ (ج3) عام 1992 (شلومو)، عصر الفرسان عام 1992، قابيل و قابيل عام 1991، صرخة بريء عام 1987 (حسن)، آسف..لا يوجد حل عام 1987 (سعيد)، بلاغ النائب العام عام 1986، ياسين وبهية عام 1982، أصيلة عام 1980، فوازير ثلاثي أضواء المسرح عام 1969، تركة جدو عام 1965، ضيوف مزعجين جدًا عام 1900، قلوب عطشى، البحث عن الضحية (حسن)، ​سنوات الضحك والدموع​ (علي صاروخ).

آخر أفلامه:

الجراج عام 1995 (حسني)، دخان بلا نار عام 1986، الشقة من حق الزوجة عام 1985 (عبد الرحيم)، المعتوه عام 1982(صالح كتكوت)، غريب في بيتي عام 1982 (سعد مرزوق مالك الشقة النصّاب)، ناس تجنن عام 1980، البعض يذهب للمأذون مرتين عام 1978 (منصور)، قصر في الهواء عام 1978 (سعيد)، رجب فوق صفيح ساخن عام 1978 (أبو المعاطي)، أحلى أيام العمر عام 1978، أولاد الحلال عام 1978، أونكل زيزو حبيبي عام 1977 (ظريف - ضيف شرف)، ​عالم عيال عيال​ عام 1976 (الجرسون)، ما بعد الحب عام 1976، حب على ​شاطئ ميامي​ عام 1976(صديق)، نبتدي منين الحكاية عام 1976، ممنوع في ​ليلة الدخلة​ عام 1975(لولا- فتاة ليل)، بديعة مصابني عام 1975 (خادم بكنيسة)، ​قاع المدينة​ عام 1974 وغيرها.

مسرحياته

​نشنت يا ناصح​ عام 1995، حب في التخشيبة عام 1994، ​جواز مع الاشتراك في الارباح​ عام 1984 (سليم)، ​كلام خواجات​ عام 1984 (مختاره)، المتزوجون عام 1981 (حنفي)، أهلاً يا دكتور عام 1981 (د. الزناتي خليفة)، ​أزواج بلا ماضي​ عام 1975 (حمدي صديق مبروك)، ​منطقة ممنوعة​ عام 1975، ​من أجل حفنة نساء​ عام 1974، ​جوليو ورومييت​ عام 1973 وغيرها.



