كتب امير فتحي في الأحد 29 مارس 2020 06:54 صباحاً - قدمت الشقيقات الثلاثة مي سليم وميس حمدان ودانا حمدان مقطع فيديو ظهرن فيه بأسلوب جديد وطريف بهدف التوعية من فيروس الكورونا المستجد. وارتدت الشقيقات الثلاثة الزي الصعيدي، ووضعن شوارب واخذن يرقصن على انغام أغنية “سلم عليّ” الفلكلورية. وعلقت دانا حمدان على الفيديو كاتبة: “الفيرس جااااااي يا ابن الفرطوس منك له، خففو سلامات، خليكم في الدار لكلن”.

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. مي سليم وشقيقاتها يتحولن الى رجال صعايدة: “الفيرس جاي يا ابن الفرطوس” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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