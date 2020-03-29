شكرا لقرائتكم خبر عن ريان رينولدز يتجه لـ شبكة نيتفلكس بـالفيلم الجديد Dragon's Lair والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل شبكة Netflix على فيلم جديد مستوحى من لعبة الفيديو الشهيرة من الثمانينيات، Dragon's Lair، على أن يقوم الممثل العالمى ريان رينولدز، ببطولة العمل الجديد وإنتاجه، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline"، بالاشتراك مع شركات Vertigo Entertainment و Trevor Engelson of Underground، وغيرهم، سيقوم كل من دانييل و كيفين هاجمان، العمل الجديد.

وسيدور فيلم الـ Live Action الجديد، حول Dirk the Daring، وهو فارس ينطلق لإنقاذ الأميرة Daphne من التنين الشرير Singe والمعالج المسمى Mordroc، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline"، بعد وقت قصير من طرح اللعبة، قامت شبكة ، ABC، بـ غنتاج مسلسل رسوم متحركة، استمر فى الفترة بين 1984 إلى 1985.

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ألغت شبكة نيتفلكس، مسلسل Messiah، وذلك بعد موسم واحد من طرحه، بالرغم من النجاح والجدل الذى أثارهما، مع بداية السنة الجديدة، حيث طرح يوم 1 يناير الماضى، وتكون المسلسل من 10 حلقات، وتراوحت تقيماته بين 7 و 8 على موقع imdb، وذلك على الرغم من أن نهاية المسلسل تركت مفتوحة، وبالتالى انتظر كل من تابعوا العمل، إعلان نيتفلكس عن موسم جديد، لتقوم الشبكة بتكسير أمالهم.

ولم تكشف شبكة نيتفلكس عن أى من الأسباب وراء، إلغاء العمل الذى شاهده الملايين حول العالم، وفقا لما نشر على موقع "tv series finale".

المسلسل بطولة مهدي دهبي، بلجيكى من أصل تونسى، والذى قام بالتحدث بـ3 لغات طوال المسلسل، وهم العربية والإنجليزية والعبرية، ودار المسلسل حول رد فعل العالم الحديث، بعد ظهور رجل يدعى أنه المسيح، في الشرق الأوسط، خاصة في دمشق، وبدأت أحداثه بـ إخبار المواطنين أنه سيخلصهم من "داعش"، ومن ثم تأتى عاصفة تتسبب فعلاً في هلاكهم، ثم يذهب بـ مجموعة من الأشخاص الذين اتبعوه إلى الحدود الفلسطينية، أو كما أظهرها المسلسل "إسرائيل"، ليترك المواطنين الذين اتبعوه، ويذهب إلى عمان ومنها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لتبدأ رحلة جديدة، مع قسيس كنيسة في ولاية تكساس، الذى أنقذ ابنته من إعصار مدمر.