اليوم.. تشييع جثمان الفنان جورج سيدهم من كنيسة العذراء



أعلنت أسرة الفنان القدير الراحل جورج سيدهم، عن تشييع جثمانه من كنيسة العذراء في مدينة نصر، اليوم الأحد، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا مع عدم إقامة عزاء له، تماشيا مع الإجراءات الوقائية من تفشي وباء فيروس كوفيد 19، الشهير بفيروس له، تماشيا مع الإجراءات الوقائية من تفشي وباء فيروس كوفيد 19، الشهير بفيروس كورونا المستجد.

ورحل الفنان جورج سيدهم بعد صراع طويل مع المرض على مدار 20 عاما، حيث أصيب بجلطة، وذلك نتيجة خيانة شقيقه له، والذى سرق الأموال الخاصة بفرقته المسرحية، وهو الأمر الذي تسبب فى صدمة كبيرة له، كانت نتيجتها تعرضه إلى جلطة شديدة.

صراع طويل مع المرض على مدار 20 عاما، حيث أصيب بجلطة، وذلك نتيجة خيانة شقيقه له، والذى سرق الأموال الخاصة بفرقته المسرحية، وهو الأمر الذي تسبب فى صدمة كبيرة له، كانت نتيجتها تعرضه إلى جلطة شديدة.

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