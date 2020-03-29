فيديو .. أحلام تكشف حقيقة خضوعها لجراحة تكميم المعدة

نشر برنامج ام بي سي تريندينج فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وكشفت من خلاله النجمة أحلام حقيقة خضوعها لعمليات التجميل، قائلة: عندما زارت طبيب لسؤاله حول عملية تكميمالمعدة، طردني من غرفته.
وأكدت أحلام أن من يخضع لعملية تكميم معدة مستحيل يقف وقفتها، موضحة أن وزنها 80 كيلو جرام وطولها 176، وتم تداول تصريحها بفيديوهات طريفة عبر تطبيقتيك توك.
يذكر أن النجمة أحلام طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان انا ما استغني، وهي من كلمات منصور الشادي، وألحان ناصر الصالح، وتوزيع خالد عز، كما كسرت الأغنية حاجز الـ 4 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.
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