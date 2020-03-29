فيديو .. تفاصيل عن حياة حسين فهمي يكشفها شقيقه مصطفى في سهرانين

كشف النجم الكبير مصطفى فهمي بعض أسرار حياة شقيقه النجم الأكبر حسين فهمي، وجاء ذلك أثناء حلوله ضيف في برنامج سهرانين، والذي يقدمه النجم أمير كرارة عبر شاشة قناة أون إي. بعض أسرار حياة شقيقه النجم الأكبر حسين فهمي، وجاء ذلك أثناء حلوله ضيف في برنامج سهرانين، والذي يقدمه النجم أمير كرارة عبر شاشة قناة أون إي. وصرح مصطفى من خلال الحلقة أن حسين فهمي هو الأوسم، ويرجع ذلك إلا أنه يحب أن يتمشى كثيرًا، وممارسة حسين فهمي هو الأوسم، ويرجع ذلك إلا أنه يحب أن يتمشى كثيرًا، وممارسة الرياضة على خفيف. Advertisements وأضاف مصطفى، قائلًا: حسين فرفوش جدًا، ويحب الهزار والضحك ولا يشغل باله بتعقيدات الحياة. يذكر أن النجم الكبير مصطفى فهمي شارك سابقًا في بطولة فيلم عمليات خاصة، وهو من تأليف عمر طاهر، وإخراج عثمان أبو لبن، وبطولة كل من أمير كرارة، نبيل عيسى، نيكول سابا، خالد سليم، تامر هجرس، غادة جريشة، داليا البحيري، وليد صلاح، عاطف سعيد، رفيق محسن، هدى الصيفي، ماجد عبدالعظيم، إيباء، رشا السورية، رغدة أيوب، إيمان اليابي، فراس سعيد، إبراهيم القليوبي، سيف عبدالرحمن. شارك سابقًا في بطولة فيلم عمليات خاصة، وهو من تأليف عمر طاهر، وإخراج عثمان أبو لبن، وبطولة كل من أمير كرارة، نبيل عيسى، نيكول سابا، خالد سليم، تامر هجرس، غادة جريشة، داليا البحيري، وليد صلاح، عاطف سعيد، رفيق محسن، هدى الصيفي، ماجد عبدالعظيم، إيباء، رشا السورية، رغدة أيوب، إيمان اليابي، فراس سعيد، إبراهيم القليوبي، سيف عبدالرحمن.

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