كشف النجم الكبير مصطفى فهمي
وصرح مصطفى من خلال الحلقة أنحسين فهمي هو الأوسم، ويرجع ذلك إلا أنه يحب أن يتمشى كثيرًا، وممارسة الرياضة على خفيف.
وأضاف مصطفى، قائلًا: حسين فرفوش جدًا، ويحب الهزار والضحك ولا يشغل باله بتعقيدات الحياة.
يذكر أن النجم الكبير مصطفى فهمي
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو .. تفاصيل عن حياة حسين فهمي يكشفها شقيقه مصطفى في سهرانين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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