ماذا يحمل اسم ابنة نادين نجيم من معانٍ؟

قامت النجمة نادين نجيم بعمل ريتويت لتغريدة قامت بنشرها إحدى معجباتها تحدثت فيها عن معنى اسم ابنتها هافين، بمناسبة عيد ميلادها السابع. واختارت المعجبة معايدة ابنة نادين بطريقة مميزة من خلال منشور تضمن ما يلي: "هافين تعني شعاع الشمس: ولدت هافين لتجلب الفرح إلى حياة الناس، وستعطيهم الأمل، كما ستلهمهم للبحث عن الخير في الأخرين، وقد تعلمت هذا منك، نادين". Advertisements نادين نجيم وكانت نادين قد احتفلت يوم أمس بعيد ميلاد ابنتها هافين خلال وجودها بالحجر المنزلي وكان اللافت ظهور نادين وولديها بالبيجاما.

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