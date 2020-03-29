فيديو: شجار بالأيدي بين كيم وكورتني كارداشيان

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أعلنت كورتني كارداشيان رسميًا رحيلها عن برنامج عائلتها الواقعي بعد شجارها مع شقيقتها كيم.
وكانت قد نشبت مشاجرة بالأيدي بين الشقيقتين كيم وكورتني، تم استخدامها في مقطع فيديو دعائي لبرنامج عائلة آل كاردشيان KUWTK.
ونشرت كورتني الفيديو عبر حسابها الشخصي على "تويتر"، حيث وقعت مشاجرة جسدية بينهما بعد جدال حول أخلاقيات العمل.
هذا الأمر كان مفاجئًا للبعض، إذ ان العلاقة ببنهن وطيدة.
وجاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" "يبدو أن تايلور سويفت ليست الوحيدة التى اختلفت مع كيم كاردشيان.. شقيقة نجمة الواقع كورتني تهاجم جسديًا شقيقتها البالغة من العمر 39 عامًا وتصرخ أثناء جدال غاضب.
وفي مقطع دعائي جديد للعرض، شوهدت الشقيقات يصرخن بغضب، ثم اقتربت كورتني من كيم كاردشيان وصفعتها على وجهها، وردت كيم الصفعة.
كما بدت كلوي أثناء جلوسها مع كيندال جينر تقول غاضبة "توقفوا"، ثم صرخت كيم في وجه شقيقتها، "فقط أخرجي من هنا، لا أريد أن أرى وجهك"، فردت بصوت مرتعش: "لا أريد أن أكون بالقرب من جسمك الممتلىء بالدهون".
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