فيديو: غادة عبد الرازق تفجر مفاجأة مع توقف تصوير مسلسلات رمضان

أعلنت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق بصورة غير مباشرة، عن استمرار عرض مسلسلها في الماراثون الرمضاني رغم وقف تصوير المسلسلات في مصر.



من خلال نشرها الإعلان الترويجي الأول لمسلسلها الجديد "سلطانة المعز".



وأكدت غادة أن المسلسل في الشهر الفضيل بعد التعاقد مع فضائية النهار على عرضه حصريا.

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التعليقات لمحت إلى أن الإعلان تم إعداده على عجل، فقط للتأكيد على عرضه في رمضان.



وقد تضمن خمسة مشاهد لغادة بمفردها ولم يظهر معها أي من نجوم العمل، كما لم تتم كتابة اسم المسلسل أو وضع شعار الشركة المنتجة ولا حتى القناة الفضائية صاحبة حق العرض الحصري.



ويأتي هذا الإعلان مع صعوبة لحاق أغلب المسلسلات لموسم رمضان بعد فرض حظر التجوال الجزئي في مصر.



مسلسل "سلطانة المعز"، من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، محمد لطفي، محمد شاهين، دينا، محمود البزاوي، حسن حسني، مي الغيطي، محمد حاتم، انتصار، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.



