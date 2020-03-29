تعرض هيمانشي كورانا للقرصنة

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

تعرض الممثلة الشابة هيمانشي كورانا للقرصنة الالكترونية بعد اختراق حسابها على موقع تويتر.

الفنانة وجهت رسالة للهاكرز الذي اخترق صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، متسائلة عن الدافع واراء ذلك، وقالت: “بدون سبب ، لماذا تنشر الكراهية؟ أخبرني”!.

كانت هيمانشي قد أثارت جدلا كبير خلال اشتراكها في البرنامج الذي يستضيفه النجم الهندي الكبير سلمان خان أثناء إقامتها في منزل “بيج بوس” ، بسبب علاقتها مع المتنافس عاصم رايز، وأصبح الأمر مثيرًا للجدل أيضًا عندما تبين أن عاصم كان لديه صديقة بالفعل، وهي حقيقة أنكرها بشدة.

تم استبعاد هيمانشي من البرنامج، في حين أصبح عاصم أول وصيف فيه. ومع ذلك، يبدو أن علاقتهما الرومانسية قد استمرت - غالبًا ما يشاركان الصور ومقاطع الفيديو مع بعضهما البعض، في إحدى المرات، عندما شارك صورة لهيمانشي وهي تعانق عاصم، أطلق عليها اسم “ملكتي”.