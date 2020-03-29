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رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365
حرصت الممثلة الهندية بريانكا شوبرا على تثمين دور الكادر الصحي في بلادها في مواجهة تفشي فيروس كورونا الجديد والجهود التي يبذلونها.
من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram، قالت بريانكا: “أظهر الناس في جميع أنحاء العالم تقديرهم للأطباء والممرضات وجميع المستجيبين الأوائل الذين يقاتلون @ Covid19 من خلال التصفيق على شرفاتهم”.
نجمة بوليوود ، صاحبة الـ 37 عامًا، أضافت “على الرغم من أنني لم أتمكن من الحضور الى الهند اليوم للانضمام ، إلا أنني موجود بروحي”.
كانت بريانكا ، قد عزلت نفسها في الحجر الصحي في منزلها مع زوجها نيك جوناس ، كما تعمل باستمرار على زيادة الوعي بالمرض وتسليط الضوء على أهمية الابتعاد الاجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر من داخل الحجر المنزلي.. بريانكا شوبرا تشكر الأطباء.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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