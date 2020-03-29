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رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365
أعلن ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، عن إغلاق البلاد لمدة 21 يومًا، جاءت هذه الدعوة في أعقاب تفشي فيروس كورونا سريع الانتشار الذي دفع العالم كله إلى طريق مسدود ويقتل الناس كل يوم.
أصبح البقاء في الحجر الصحي أمرًا ضروريًا وحتى المشاهير في المنزل، محاولين العثور أمور تستعدهو على قضاء أوقاتهم فراغهم الكبير.
مع توقف الإنتاج، أصبح الجميع في عزلة ذاتية، النجم سلمان خان الذي كان سيصور فيلمه الجديد رادا، عندما علم أن هناك حظر تجوال بجميع أنحاء البلاد، نقل عائلته بأكملها إلى مزرعة بانفيل.
وقال مصدر قريب من خان لمومباي ميرور ، “كان عليه أن يصور فيلمه الجديدة في مومباي حتى نهاية الشهر ، ولكن عندما تم إلغاء التصوير ، ثم هرع إلى المزرعة مكانه المفضل عندما لا يعمل”.
انضم اليه أخته أربيتا وزوجها أيوش وابنهما أهيل. وقال المصدر للصحيفة “سلمان مغرم بالأطفال ويريد قضاء بعض الوقت مع أربيتا وأيوش وأطفالهما أهيل وآيات.
على مدى العامين الماضيين ، كان سلمان يستضيف برنامج “بيج بوس” ال دانب تزوير أفلام Dabangg 3 و Bharat و Radhe. كل فيلم من هذه الأفلام كان لديه جدول زمني 100 يوم بالإضافة إلى حدث ترويجي لمدة شهر.
وكشف المصدر أن سلمان لم يأخذ إجازاته إلا في عيد ميلاده عشية رأس السنة.
كانت هذه تفاصيل خبر سلمان خان في الحجر المنزلي وعائلته بمزرعة بانفيل خوفا من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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