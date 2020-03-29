شروتي حسن تكشف عن سعادتها بالعزل الذاتي

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة الهندية شروتي حسن أنها وعائلتها المكونة من والداها وأختها قد أصبحوا جميعاً في عزلة ذاتية منذ أن بدأ حظر التجوال في الهند.

لكن الفنانة التي اعتادت على العيش بفردها لفترات طويلة، لفتت أن الحجر الصحي لم يكن صعبًا عليها مثل الآخرين. تقول: “اعتدت على أن أكون بمفردي”.

مضيفة أنها بدأت مؤخرًا في قضاء بعض الوقت للقيام بأشياء تستمتع بها، مثل الطهي والخبز . “الجزء الصعب أننا لا نملك خيار الخروج والخوف الذي يلوح في الأفق مما يعنيه كل هذا بالنسبة لنا”.

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تستمر الممثلة في التأكيد على أهمية الابتعاد الاجتماعي في أعقاب الفيروس التاجي. تقول “بدأ الناس يأخذون الأمر على محمل الجد في الأيام القليلة الماضية. لحسن الحظ ، عندما عدت ، كا الجميع في عزلة ذاتية.

أمي (الممثلة ساريكا) في مومباي كذلك ولكن في شقة أخرى ، أبي (كمال حسن) وأكشارا (الأخت) في تشيناي ولكن في منازل منفصلة. كل منا لديه جداول سفر مختلفة ولم يكن من المنطقي أن نُعزل معًا. “هذا هو القرار الذي أشعر أنه يجب على الناس اتخاذه”.

كما أن شروتي تستخدم العزلة الذاتية لتكون على المسار الصحيح مع روتين اللياقة البدنية، فهي تقوم بالتمرين على جهاز المشي الخاص بها ، تعزف على البيانو وتشارك فيديوهاتها الخاصة بغنائها على وسائل التواصل الاجتماعي.