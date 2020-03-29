خوفا من كورونا.. نادين نسيب نجيم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها بدون أحد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرصت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، على الاحتفال بعيد ميلاد ابنتها في حفل عائلي بالمنزل اقتصر عليها وعلى نجليها فقط وذلك بسبب الإجراءات الوقائية المتبعة في أغلب الدول للحد من التزاحم لتقليل فرصة الإصابة بفيروس كورونا.

نادين، نشرت صور الاحتفال عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “ما قدرت ما عيّد معك يا حياتي عيد ميلادك ولو بالبيت لوحدنا بالبيجاما.. ما كان إلى قلب يمرء عيدك بلا كيك كان لازم قلك إني بحبك وبفتخر فيكي ومبسوطة فيكي قد الدني”.

وأضافت: “حبيبة قلبي كل سنة وأنت بخير وصحة وسعادة وفرح وبتمنالك أحلى أيام ويبعد عنك ولاد الحرام والمرض والشر إن شاء الله تمرق الأزمة على خير وسنة الجايي تكون أحلى علينا ونعمل أحلى عيد بحبك لآخر نفس لتخلص الدني”.

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نادين نسيب نجيم، كانت قد انضمت مؤخرًا لتطبيق “تيك توك”، وذلك لكسر ملل الحجر المنزلي، واعتادت خلال الأيام الأخيرة على نشر فيديوهات طريفة منه عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، برفقة صديقتها.

الفنانة اللبنانية كانت قد شاركت في موسم دراما رمضان 2019، من خلال مسلسل “خمسة ونص” بجانب كلاً من معتصم النهار، وقصي خولي، ورفيق علي أحمد، ورولا حمادة، ونوال كامل، وجوليان فرحات، ورواد عليو، وهو من تأليف إيمان السعيد، وإخراج فيليب أسمر.

كما تستعد للموسم الرمضاني، بمسلسل جديد يحمل اسم “2020”، مع الفنان السوري قصي خولين في التعاون لثاني لهما على التوالي مع شركة الصباح للإنتاج الفني.