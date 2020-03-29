مهاب شادي يبدأ تصوير أولى أفلامه بعد انتهاء "حظر كورونا" في مصر

القاهرة - لايف ستايل
تسبب فيروس كورونا المستجد - لعنة العالم الجديدة - في تعطيل أولى أفلام الفنان المصري الشاب مهاب شادي، وذلك بسبب حظر التجول الذي فرضته الحكومة المصرية لاحتواء أزمة تفشي الوباء، حيث من المقرر أن يبدأ "شادي" في تصوير "كبر دماغك" بعد انتهاء فترة حظر التجول.
و"كبر دماغك" هو فيلم روائي قصير يناقش الاستهتار فى حياة شباب الجيل الجديد وعدم تحمل المسؤولية وذلك فى إطار كوميدي، ومن المتوقع مشاركة عدد من ضيوف الشرف بالفيلم من بينهم الفنان بيومي فؤاد الذي يظهر بشخصيته الحقيقية بالفيلم.
ويذكر أن مهاب شادي هو واحد من أشهر "اليوتيوبر" المصريين الذي قدم العديد من الفيديوهات على قناته على اليوتيوب وحققت مشاهدات اكثر من ٦٠ مليون مشاهدة، ما جعله يحظى بمتابعة كبيرة من قبل الملايين.
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