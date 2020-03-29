ريهام أيمن تُقرر الابتعاد عن الفن بسبب أبنائها

كشفت الفنانة ريهام أيمن، عن سبب ابتعادها عن الفن في الفترة الحالية، مؤكدة أنها فضلت الابتعاد ولو مؤقتًا عن الفن خاصة في تلك المرحلة الحرجة في حياتها أطفالها حتى يتثنى لها الوقت لتربيتهم بالشكل السليم ومتابعتهم في كافة تفاصيل حياتهم حتى يعبرون تلك المرحلة قائلة: ""دى مسئولية كبيرة ولازم الأم والأب هما اللى يربوا ويعلموا أولادهم بنفسهم مش حد تانى ويديوهم كل خبرتهم فى الحياة".

وأوضحت "أيمن" في تصريحات صحفية، أن مهنة التمثيل صعبة للغاية وتتطلب عدد ساعات طويلة تصل فى بعض الأحيان إلى ١٥ ساعة فى اليوم، لافتة إلى إن أعمار أبنائها تتراوح بين ٣ و ٤ سنوات وهو ما دفعها إلى أن تهب حياتها بالكامل لهم، معربة عن سعادتها بهدية أبنائها لها فى عيد الأم، حيث قاموا بإهدائها "جنيه ذهب" كنوع من التعبير والامتنان لحبها وتربيتها لهم.

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