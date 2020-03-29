شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الموسم الـ 12 من Million Dollar Listing Los Angeles والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت شبكة Bravo عن عودة الموسم الـ 12، من البرنامج الواقعى، Million Dollar Listing Los Angeles، بداية من 5 مايو المقبل، في هذا الموسم، يجب على هؤلاء العملاء البارزين التفكير خارج الصندوق لجذب الاهتمام والتنقل في سوق متغيرة باستمرار، يهيمن عليها البائعون غير الواقعيين وتراجع الأسعار، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finle".

البرنامج الواقعى، يقوم ببطولته الثلاثى جوش فلاج، جوش التمان، ماديسون هيلدبراند، ويبدأ الموسم الجديد مع جوش فلاج، الذى يرغب في السفر بعيدًا وعلى نطاق واسع للحصول على لقطة في عملية بيع قياسية، حتى لو كان ذلك يعني التعاون مع العدو البشري، جوش ألتمان، لن تكون كل المشاهد التى تجمعهما كوميدية لأن هذا الثنائي سينتهي بهما الأمر على جانبي طاولة المفاوضات.

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ومن خلال مكتبه الرئيسي في بيفرلي هيلز، سـيوسع جوش ألتمان أعماله وعائلته، حيث يرحب هو وزوجته هيذر بمولود جديد، لا يخشى جوش أن يذهب إلى أقصى الحدود للبقاء في القمة، سواء كان يرتدي زي فارس أو يقاوم صديقه القديم فريدريك إكلوند.

ومن خلال محفظة بقيمة 500 مليون دولار في ماليبو، تتسلل تريسي طريقها إلى قمة لعبة العقارات، حيث تواجه تريسي مطورًا متطلبًا، وتشترك في إنشاء لوحة تاريخية لحفل هوليوود مع ألتمان، وتسافر إلى أريزونا، لكنها تواجه أكبر تحدٍ لها في مجال العقارات حتى الآن عندما تطرح منزلها الخاص برينتوود للبيع.

كما يتعلم جيمس وديفيد أن مفتاح البقاء في صدارة لعبة العقارات هو توسيع أراضيهم، حيث يخرجون إلى باسادينا لبيع جوهرة منتصف القر، ثم إلى سانتا مونيكا لبيع قطعة مزدوجة، وأخيرًا يسردون 20 مليون دولار من الساحل الشرقي التقليدي في جيب هادئ للمشاهير، جيمس وديفيد أيضًا سيأخذان تريسي للمهمة عندما يعلمان أنها قد لا تحصل على ظهرها، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale".