شكرا لقرائتكم خبر عن لكل محبى Lucifer.. راشيل هاريس تأكد العمل على موسم سادس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت الكثير من الشائعات الفترة الماضية، عن تجديد عرض مسلسل Lucifer، من خلال العمل علي جزء جديد يتمثل في موسم سادس، مما حمس المتابعين لانتظارهم موسمين بدلا من واحد، وذلك رغم إعلان شبكة نيتفلكس، عن انتهاء المسلسل بعد الموسم الخامس الذى كشفت عن عرضه خلال العام الحالى 2020، ولكن إلى الان لم تكشف الشبكة عن موعد عرضه رغم انتهاء التصوير منذ فترة طويلة.

وقالت الممثلة راشيل هاريس، التى تلعب دور ليندا فى العمل، بالتصريح فى إحدى المقابلات التى أجرتها: "لقد انتهينا من الموسم الخامس من Lucifer، وبدأنا التحضير لـ موسم سادس".

وأضافت هاريس: "من الممتع أن يكتشف المتابعون من سيعود إلى الموسم السادس، خاصة بعد انتهاء أغلب أدورانا فى الموسم الخامس من Lucifer، خاصة أنه شعر الكثير من العاملين على العمل أنه انتهى، ومن ثم فجرت شركة الإنتاج Warner Bros، مفاجأة بـ تجديده لـ موسم سادس".

ووفقا لما نقله موفع "deadline"، عن مصادر موثوقة، فإنه في حالة الموافقة على موسم إضافى من المسلسل، سيبدأ الإنتاج في سبتمبر المقبل، وسيكون على كل من نيتفلكس، وWarner Bros، أن يستعدوا لجمع فريق الممثلين من جديد، الذين أكدوا على موافقتهم في القيام بـ عمل موسم إضافى للمسلسل.

وقال المنتجان التنفيذيان للمسلسل، مودروفيتش وهيندرسون، في وقت تجديد المسلسل لـ موسم خامس: "نحن ممتنون للغاية لـ شبكة Netflix على تجديد مسلسلنا لموسم جديد، وأنها تسمح لنا الآن بإنهاء قصة Lucifer وفقًا لشروطنا، والأهم من ذلك، أننا نريد أن نشكر الجماهير على شغفهم ودعمهم المذهلين. الأفضل لم يأت بعد".

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وكانت قد سعت الشبكة إلى زيادة عدد ساعات الموسم الخامس والأخير من العمل، ليصبح بذلك عدد حلقاته 16، وجاءت هذه الخطوة لإضافة حلقات إضافية بسبب دعم متابعى العمل، وهي نفس القاعدة التي انتقل بسببها المسلسل من شبكة Fox السابقة إلى Netflix، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline".

وستصل عدد حلقات مسلسل Lucifer إلى 77 حلقة مع انتهاء الموسم الخامس والأخير، وبذلك سيكون Lucifer واحدا من أطول المسلسلات الأصلية على شبكة Netflix.

المسلسل ينتمى لفئة الدراما والجريمة، وعرض على شبكة فوكس لأول مرة فى 25 يناير 2016 يحتوى على شخصيات من تأليف نيل جيمان، وسام كيث، ومايك درينجنبيرج.

يشارك فى بطولة مسلسل Lucifer عدد كبير من النجوم أبرزهم توم أليس، لاورين جيرمان، كيفين أليخاندرو، ليزلى آن براندت، سكارليت إستفز، كيفن رانكين، راشيل هاريس.

قصة المسلسل مبنية على أحداث كتاب القصص الهزلية ساندمان والذى أصبح لاحقًا بطل الرواية المصورة الجانبية سلسلة كتاب لوسيفر Lucifer DC Comics التى كتبت بواسطة مايك كارى، وتدور حول الشيطان لوسيفر أمير الجحيم الذى يشعر بالملل وينجذب إلى سحر مدينة لوس أنجلوس، حيث يفتتح "بارًا" صغيرًا بعد تقاعده من مهامه الأبدية، لينخرط فى مجموعة من الجرائم الغامضة مع مساعديه من الشياطين.