شكرا لقرائتكم خبر عن علي الألفى فى "التاسعة": شيرين عبد الوهاب مالهاش أى فضل عليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المطرب علي الألفي خلال إستضافته في برنامج "التاسعة" على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى للإعلامي وائل الإبراشى، الغناء مهم في زمن الكورونا فهو يعتبر دعوة للحياة والبهجة.

وكشف الألفى خلال البرنامج عن سبب إعتزاله الفن لفترة حيث قال: غادرت بلدي بور سعيد منذ عام 2007 باحثا عن الفرصة ، وشاركت مع فرق الهواة ، وقمت بالإنضمام لمركز الإبداع الفني تحت قيادة المخرج خالد جلال ، كما شاركت في برنامج ذا فويس ، وأنتجت بعدها أول ألبوم لى، ولكن شعرت في لحظة أنه لا يوجد مايدعم الأصوات الجديدة ، ولا توجد شركة إنتاج تساهم في إنتاج ألبومات لهم ، فمهنة إنتاج الكاست قد إنقرضت وأصبح علي المغني أن يكون منتجا ومديرا للإنتاج أيضا ، حينها قررت الإعتزال .

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وأكد الألفي علي عدم وجود أي مشاكل بينه وبين الفنانة شيرين عبد الوهاب، وقال إن كل ذلك مجرد إشاعات فالبعض يتخيل أنها السبب في خروجي من برنامج ذا فويس ولكن الحقيقة أنها ليست السبب في خروجى وأيضا ليس لها أى فضل على. وفي نهاية البرنامج ناشد علي الألفي وزير الدولة للإعلام ووزيرة الثقافة بعودة حفلات ليالي التلفزيون ، وأكد علي ضرورتها للجيل الجديد فهي تعد فرصة بأن يكون لهم مكان فيها مع نجوم الفن العمالقة .

يذكر أن علي الألفي من مواليد 20 مايو 1982، وبدأ مشواره الفني منذ حوالى 11 عام، واشتهر بالعديد من الأغانى مثل إحساس بالونس، البنت اللي سهرانة، تعيش وتسيب، ماتنفعلكش، وتتر مسلسل آدم وجميلة.