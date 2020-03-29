شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جسار يوجه رسالته لـ"الأطقم الطبية".. ويؤكد: نرفع لهم القبعة والان مع تفاصيل الخبر
كما تحدث على الدور الهام والفعال للإعلام في توعوية المواطنين بمخاطر فيروس كورونا، وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON": "لا نريد الأذى لأى بشر في العالم.. أتمنى أن يزول هذا الفيروس بسرعة.. وأتمنى أن يلتزم الجميع بإجراءات الحظر ويأخذ احتياطاته.. وأحلى شىء أن ما حدث أعاد فكرة البيت الواحد والناس لبعضهم ليقضوا وقت أكثر".
وعن كيفية قضاء يومه، قال: "وقتى بقضيه زى كل الناس في البيت مع أسرتى.. نشتاق لأهالينا.. ولكن في تلك الفترة أنصح الجميع بالتواصل هاتفيًا مع الأقارب والآباء حتى لا يتعرضوا للخطر.. حتى تعود الأوضاع لما كانت عليه".
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