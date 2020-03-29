بالفيديو.. طرح بروموهات "تيمون وبومبا" لأحمد فهمي وأكرم حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة:
كشفت قناة أبوظبي، عن بروموهات مسلسل تيمون وبومبا، بطولة أحمد فهمي، وأكرم حسني، والذي ستعرضه القناة في رمضان المقبل.
المسلسل من إنتاج شركة "سينرجي"، ومن تأليف أيمن وتار، ويدور في إطار اجتماعي كوميدي، ويتكتم صناعه على الإفصاح عن تفاصيله، وهو من إخراج أحمد الجندي.
ويواصل صناع "تيمون وبومبا" تصويره على قدم وساق داخل استوديو مصر.
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