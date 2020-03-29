تراند اليوم : مفيد فوزي يكشف مقنيات غرفة نوم العندليب “عبد الحليم حافظ”

نشر الكاتب الكبير مفيد فوزي في المصري اليوم مقال بعنوان عبد الحليم حافظ و تحدث عن الكثير من جوانب حياته الشخصية و نضع بين يديكم جزء من مقال مفيد فوزي .

من كان يختار «ملابس» عبدالحليم؟

– هو بنفسه صاحب ذوق خاص فى ارتداء ملابسه التى كان يختارها من «سمالتو» أشهر محال الملابس الغالية فى باريس. وتعرف على جمال ومواءمة ربطة العنق من كمال الطويل، عندما أهدى له أول ثلاث ربطات للعنق فى حياته. كان يهتم بالجوارب القطنية التى لا تضغط على الأوردة «من نصائح الأطباء».. فى فترة ما أحب تفصيل البدل واختار «الأخرس» أشهر مصمم أزياء مصرى، وكان ترزى الرئيس السادات! كان حليم يفضل البلوفرات الكشمير الناعم على الملابس الجلدية. وكان يشترك مع عمر الشريف وصالح سليم فى اختيار أحذية إيطالية مريحة للقدمين.

ماذا كان بجوار سرير عبدالحليم؟

– أدوية بأوامر الأطباء + آخر فحوصات أشعة + دواوين شعر نزار قبانى وصلاح عبدالصبور + كتب المفكر سلامة موسى وكتب إهداء من محمد حسنين هيكل وموسى صبرى ويوسف إدريس + عدد من النوت الموسيقية لبعض أغانيه وزجاجة عطر «مسيو جيفنجى»!