تراند اليوم : أحمد السعدني عمل شعرو ضفاير وأنتو لسه ..شاهد

شارك الفنان أحمد السعدني، جمهوره بفيديو ساخر له عبر موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور”إنستجرام”.

ظهر أحمد السعدني في بيته ضاحكا بشكل القطة والضفائر دون أن يتكلم وعلق علي الفيديو قائلا: “تفاءلوا”.

يذكر أن الفنان أحمد السعدني عرض له مؤخرا مسلسل “شبر ميه” عبر قناة‎ DMC ‎، واستطاع أن ينال إعجاب الجمهور ‏، ‏ويحقق ‏نسبة مشاهدة جيدة‎.‎

مسلسل “شبر ميه” بطولة أحمد السعدني، ونجلاء بدر، ومحمد علي رزق، ومراد ‏مكرم، ومحمد جمعة، ورجاء ‏الجداوي، ‏ونهى ‏عابدين، ‏وندى موسى، وحنان سليمان، وأمجد الحجار، وإسماعيل شرف، تأليف شريف بدر ‏الدين، ‏إخراج طارق رفعت، ‏وإنتاج ‏شركة ‏سينرجي.‏