تراند اليوم : لأول مرة .. كندة علوش تحتفل بعيد ميلادها لايف علي السوشيال ميديا

احتفلت الفنانة كندا علوش أمس الجمعة بعيد ميلادها “لايف” على صفحتها الشخصية على “إنستجرام”، لتصبح بذلك أول فنانة تحتفل مع جمهورها في أيام الحظر، وتشجعهم على الجلوس في المنزل في ظل انتشار فيروس كورونا.

و تابع عيد ميلاد كندة علوش العديد من الفنانين وأرسلو لها التهاني والامنيات الطيبة، منهم إبنة الفنانة أصالة، وظافر عابدين كما شاركتها مدربة اليوجا الخاصة بها ونصحت الجمهور بإلتزام المنزل.

شرحت لهم كيفية تقضية الوقت دون ضغوط نفسية، وهنأ كنده السيناريست تامر حبيب بفيديو يجمع صورهم على خاصية “ستوري” بفيسبوك.