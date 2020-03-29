تراند اليوم : مفيد فوزي يتحدث عن مؤهلات عبدالحليم حافظ الشخصية

نشر الكاتب الكبير مفيد فوزي في المصري اليوم مقال بعنوان عبد الحليم حافظ و تحدث عن الكثير من جوانب حياته الشخصية و نضع بين يديكم مؤهلات عبدالحليم حافظ الشخصية من لسان مفيد فوزي .

وقال مفيد :

– يسمع كثيراً ويتكلم قليلاً، ويستوعب ما يسمعه ويخيل إليك أنه يدلى برأيه. يملك ذكاءً يوظفه فى فنه. علّمته القاهرة التعرف على الناس والاقتراب منهم وكان مدخله الذكاء الاجتماعى الخطير الذى جعله يشارك عبدالوهاب ووحيد فريد فى شركة صوت الفن ويختار مجدى العمروسى مديراً لها. ذكاء اجتماعى جعله يصادق أولاً عبدالناصر، ذكاء اجتماعى استطاع من خلاله دخول أرقى العائلات المصرية، ذكاء اجتماعى جعله صديقاً لمعظم الإعلاميين والصحفيين والمذيعين. ذكاء اجتماعى طال البلاد العربية وقام بحفلات ناجحة حتى إنهم فى مدينة صفاقس بتونس حملوا سيارته!! ذكاء اجتماعى الغناء فى مواعيد حفلات الثورة. ذكاء اجتماعى تعرفه على الشاعر نزار قبانى الذى غنى له ٣ قصائد. وكان حليم معتزاً بكرامته وعنيداً. وأشهر حالات عناده رفضه أن يعتذر لأم كلثوم بعد حفلة جمعتهما معاً.. وتلاسن عبدالحليم قبل أن يبدأ وصلته الغنائية. ثم حضر عبدالناصر حفلاً فى الإسكندرية، وكان نجمه عبدالحليم وحده. أما اليتم فقد كان مدخلاً مهماً للتعاطف معه وأعطى صوته ذلك الحنان الصادر من آلة الناى الحزين. وعبدالحليم كصديق «صاحب صاحبه» وقد اصطحبنى معه إلى مكتب صلاح نصر أقوى رجل مخابرات فى زمن عبدالناصر وراهن على وطنيتى، وكان حليم يغضب منى لصراحتى ولكنه كان يختصر الخصام فى أيام ثلاثة ثم يأتينى فى الروضة، حيث كنت أعيش مع أسرتى وأنا طالب بالجامعة. وحين فصلنى النظام الشمولى بسبب مقال قضيت ٨١ يوماً فى بيت عبدالحليم الذى كان يسكن فى الزمالك.