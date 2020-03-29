تراند اليوم : الازمة مستمرة ..محامية قتيل فيلا نانسى عجرم : عملية القتل كانت مقصودة

نشرت محامية قتيل فيلا نانسى عجرم رهاب بيطار، تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، تكشف فيه تطور قرار جديد يقلب موازين قضية السورى الراحل محمد الموسى.

وقالت رهاب بيطار: “للهدوء دور كبير فى حل الألغاز”، وفى تغريدة قبلها قالت رهاب: “ردًا على ما يدور، فإن أهم ما في التقرير السوري هو انتفاء توصيف الجريمة كدفاع مشروع عن النفس إلى القتل العمد”.

في سياق متصل، ردت الدكتورة رهاب بيطار، محامية أسرة الشاب السوري محمد الموسي، المعروف إعلاميًا بـ قتيل فيلا نانسي عجرم، على الصورة المتداولة لنجلها، وهو يظهر فيها مع “نانسي”، المتهم زوجها (فادي الهاشم) بقتل “الموسى”.

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وأوضحت في تصريحات صحفية، أن صورة ابنها مع نانسي عجرم تم التقاطها من عام 2016، وهو مصمم حفلات لكثير من النجوم ومن الطبيعي أن يظهر معهم.

كما نشرت المحامية تغريدة أخرى عبر “تويتر”، كشفت عن تفاصيل تقرير الطب الشرعي السوري بالقضية، إذ كتبت: “عطفًا على التقرير الطبي السوري فإن القاتل والضحية كانا بوضعية التقابل لأن كل المرامي النارية من الأمام نحو الخلف وإن كليهما أو أحدهما كان متحركًا لأن جهات الرمي مختلفة”.

وتعود القضية المنظورة بالقضاء اللبناني حتى الآن، إلى أول يناير الماضي 2020، حينما ضُجت وسائل الإعلام المختلفة بأخبار قتل الشاب السوري محمد حسن الموسى، في فيلا نانسي عجرم، برصاص زوجها (فادي الهاشم)، الذي ادعى أن القتيل جاء إلى الفيلا متسللًا من أجل السرقة، وتهديد المتواجدين بالقتل، في ظل إنكار أسرة الشاب تلك الادعاءات وأكدوا أن «الموسى» كان يعمل في فيلا الفنانة وجاء ليطالب بحقوقه المتأخرة.