كتب امير فتحي في الأحد 29 مارس 2020 02:56 صباحاً - توفيت الأميرة الإسبانية ماريا تيريزا الجمعة بفيروس كورونا المستجد لتصبح بذلك أول عضو في عائلة ملكية في العالم يموت بالفيروس الجديد. وقالت صحيفة “ميرور” البريطانية إن ماريا (86 عاما) من عائلة بوربون-بارما الملكية توفيت جراء مضاعفات الفيروس المستجد. وأعلن شقيقها الأصغر، الأمير سيكستوس هنري من بوربون-بارما، عن الخبر المأساوي في الوقت الذي يصارع فيه العالم الوباء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة أول أميرة اسبانية بفيروس كورون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.