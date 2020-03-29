السعودية.. تدمير صاروخين بالستيين أطلقهما الحوثي في سماء جازان والرياض

كتب امير فتحي في الأحد 29 مارس 2020 02:56 صباحاً - أكد التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، السبت، اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين في سماء جازان والعاصمة الرياض.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت ودمرت عند الساعة (23:23) من مساء السبت (28 مارس 2020م) صاروخين بالستيين أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية من (صنعاء) و(صعدة) باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.

وأوضح العقيد المالكي أن الصاروخين البالستيين تم إطلاقهما باتجاه مدينة الرياض و مدينة جازان ولا يوجد خسائر بالأرواح -ولله الحمد – حتى إصدار هذا البيان، وقد تسبب اعتراض الصاروخين بسقوط بعض الشظايا نتيجة عملية التدمير للصاروخين على بعض الأحياء السكنية بمدينة الرياض ومدينة جازان.