والد ليدي جاجا يطلب تبرعات.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

ناشد والد النجمة اوالمطربة الأمريكية الشهيرة ليدي جاجا، الجمهور، لجمع تبرعات لدفع أجور موظفي مطعمه فى مقاطعة منهاتن الأمريكية، بعد اضطراره لغلقه لمدة شهر بسبب انتشار فيروس كورونا، وذلك علي الرغم من شهرة ابنته وثروتها الكبيرة.

جوزيف جير مانوتا، كتب عبر حسابه بموقع تويتر، قائلا : أبذل قصارى جهدي ولكن كان علينا إغلاق المطعم هذا الشهر.. يحتاج موظفونا إلى بعض المساعدة المالية.. أي مساعدة لموظفينا ستكون موضع تقدير.

وأكد جيرمانوتا أن مطعمه شهد انخفاضًا بنسبة 70 في المائة في الأعمال التجارية منذ أمر عمدة المدينة بإغلاق جميع الحانات والمطاعم باستثناء الطلبات الخارجية.

وفى الوقت نفسه تحتفل ليدي جاجا يوم 28 مارس بعيد ميلادها الرابع والثلاثين، والتى لديها 15 عامًا من النجاح فى عالم الفن، حيث حصلت على 11 جائزة جرامي، وتتجاوز أغنياتها المليار مشاهدة على يوتيوب، كما حصلت ليدي جاجا علي جائزة أوسكار أحسن ممثلة عن فيلمها A Star is Born ” مع المخرج برادلي كوبر.

وكان من المقرر أن تطلق ليدي جاجا ألبوم غنائي الجديد ” Chromatica ” في شهر أبريل المقبل إلا أنه انتشار كورونا كان السبب فى تأجيل إطلاقه من جديد، وأشارت جاجا البالغة من العمر 33 عاما، ستكشف قريبا عن الموعد الجديد و النهائي لإطلاق Chromatica.

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وكانت مصادر صحفية قريبة من النجمة والمطربة الأمريكية ليدي جاجا، قد كشفت عن تطبيقها لحجر صحي ذاتي، مؤخرا، على نفسها خلال الأيام القليلة الماضية، حيث اصطبحت خلاله حيوانتها الأليفة فقط.

وكشفت جريدة الديلي ميل أن ليدي جاجا، طبقت على نفسها الحجر الصحي، حفاظا منها على صحتها وخشية من نقلها لعدوى فيروس كورونا.

ومنعت ليدي جاجا الزيارات حتى على حساب أسرتها، وامتنعت عن مقابلة والديها أو زيارتهم لها، وكذلك أصدقائها المقربين.

كما أوفقت ليدي جاجا جميع مشاريع عملها على ألبومها الغنائي الجديد الذي من المقرر طرحه في فترة الصيف القادم 2020.

وكانت النجمة العالمية ليدى جاجا، قد وجهت مؤخرا، رسالة طمأنينة ودعم لكل المرضى والخائفين من الفيروس القاتل، حيث كتبت عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، : الآن من المهم أن تكون لطيفًا.. بالنسبة لأولئك المرضى أو الذين ليسوا مرضى، والخائفين.. نحن فى هذا معًا.. أحب هذا العالم.