محسن محيى الدين ضيف شرف «النهاية» ليوسف الشريف

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وافق الفنان المصري محسن محيى الدين، على الظهور كضيف شرف، ضمن أحداث مسلسل “النهاية”، للنجم يوسف الشريف المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل 2020.

وصور محسن مشاهده في الأسابيع الماضية، حيث يجسد دورا مهما ومحوريا يجمع بينه وبين بطل العمل خلال الأحداث، حيث يضم العمل مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف.

وتدور أحداث مسلسل “النهاية“The end ، حول كره يوسف الشريف بطل المسلسل للتكنولوجيا والتطور السريع الذى يتم بسرعة البرق، خاصة أنه مهندس تكنولوجي ويحاول بشتى الطرق وقف هذا التطور، ولهذا السبب تتحول حياة يوسف الشريف لمسار آخر، ويواجه الكثير من الضغوطات والمواقف الصعبة ويتم خطفه في أحداث المسلسل.

وكانت آخر أعمال محسن محيى الدين، مشاركته فى مسلسل “قمر هادى”، للنجم هانى سلامة الذى عرض فى موسم رمضان الماضى وحقق العمل نجاحاً جماهيرياً وقت عرضه، وشارك في بطولة العمل كل من داليا مصطفى ويسرا اللوزى، ومحمد علاء ومريم حسن وأخرون للمخرج رؤوف عبد العزيز وتأليف إسلام حافظ.