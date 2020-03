مشاجرة بالأيدي بين كيم كاردشيان وشقيقتها.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أثارت الشقيقتان نجمتا تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كاردشيان البالغة من العمر 39 عاما، وشقيقتها الكبرى كورتني كاردشيان، جدلا واسعا بسبب مشادة بينهما وصلت لحد التشابك بالأيدي والأرجل والألفاظ أيضا، وهو ما لفت انتباه متابعيهما.

وكان متابعوا برنامج “Keeping Up With the Kardashians” عبر التلفزيوني الأمريكي الشهير، على قد اعتادوا على مشاهدة مشادات كلامية فقط بين كيم كاردشيان وشقيقتها كورتني، إلا أن المشادة هذه المرة أوقعت الصدمة على محبيهما.

وبحسب ما عرضته قناة “CNN” فإن ما حصل بينهما محل جدل وصدمة كبرى بوصول المشادة إلى تسديد اللكمات والضرب بالأيدي والأرجل، وحسب المشهد المعروض فقد بدأ المشهد عندما دار حديث بين كيم وكورتني بوجود عارضة الأزياء كيندال جينر وشقيقتهما كلوي كاردشيان، حيث قالت كورتني إنها لم تعد تحتمل تكرار السفر إلى باريس للمشاركة في العروض.

ولكن خالفتها الرأي شقيقتها كيم والتي قالت إنها لا تسمح لنفسها مهما اشتد ضغط العمل عليها “بالتأفف” موضحة أن هذا موقفها حتى ولو كانت على فراش الموت، موضحة أن هذا طبع عائلي لدى الأسرة.

وبعدما أبدت كيم كاردشيان ملاحظتها انقلب الموقف مع كورتني فواجهتها كيم إلى أن تحولت جلسة الحوار بينهما إلى ساحة ملاكمة، لم يستطع أي أحد إيقافهما ولم تفلح تدخلات أي أحد فض المشاجرة التي وصلت لحد التشابك ليس فقط بالضرب ولكن بالألفاظ كذلك.

وعلى جانب أخر، قدمت نجمة تليفزيون الواقع والعارضة الأمريكية الشهيرة كيم كاردشيان، مجموعة من النصائح لمتابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، حيث طلبت منهم التباعد حتى خلال قضائهم للوقت داخل العزل الذاتي للوقاية من كورونا.

جريدة الديلي ميل، البريطانية نشرت صورة ظهرت بها كيم برفقة والدتها كريس جينر، وكانتا تجلسان متباعدتين على مسافة لا تقل عن 6 أقدام.

وقالت النجمة لعالمية البالغة من العمر 39 عاما، أنها تتناول الغداء مع والدتها بهذا الشكل منذ صدور تعليمات الوقاية من كورونا لتضمن لنفسها أنسب أسلوب للوقاية من المرض.

كما نصحت كيم كاردشيان، متابعيها بقضاء الوقت داخل منازلهم بأكثر من طريقة تكن مفيدة بالنسبة لهم.