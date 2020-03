كاثرين زيتا جونز تستغل الحجر المنزلى في الإستمتاع بالرقص.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

حرص عدد كبير من نجوم العالم على الظهور من خلال الـ SOCIAL MEDIA من أجل الاحتفاظ بالأضواء موجهة نحوهم، بالرغم من الحظر المفروض على الجميع.

ونشر أغلب النجوم الصور من داخل الحجر المنزلي الذاتي خوفا من أنتشار فيروس كورونا و كيف يقضوا أوقاتهم .

ومن هؤلاء النجمات النجمة العالمية كاثرين زيتا جونز، والتي فاجأت محبيها و عشاقها بنشرها علي صفحتها الشخصية بموقع ” إنسجرام” مقطع فيديو قصير وهي ترقص من داخل منزلها حيث تتواجد بالحجر المنزلي الذاتي مع زوجها نجم هوليوود الشهير مايكل دوجلاس لكنه لم يظهر معها بالفيديو .

وكاثرين زيتا جونز، نجمة الاوسكار البالغة من العمر 50 عاما، نشرت فيديو لها وهي ترقص حافية القدمين، بينما كانت ترتدي ملابس براقة مميزة تتكون من بلوزة ذات تصميم بسيط باللون الأسود و بنطلون sequin بتصميم رائع، إضافة الي قرط باللون الفضي أضفي المزيد من الجمال و الرقي علي إطلالتها.

والجدير بالذكر أن كاثرين زيتا جونز قدمت عدد كبير من الأعمال الفنية الناجحة ، و من ابرزها : ” The Haunting ” و ” America’s Sweethearts ” و ” The Terminal ” و ” The Legend of Zorro ” و ” Ocean’s Twelve ” ، و غيرهم .

وكانت الفترة الأخيرة قد ظهرت شائعات تؤكد على اقتراب انفصال الممثل والنجم الأمريكي مايكل دوجلاس، عن زوجته الممثلة العالمية كاثرين زيتا جونز، بسبب الفجوة العمرية بينهما، والتى تصل لأكثر من 25 عاماً، وهو ما نفاه الثنائى الشهير بعد ان قاما بشراء منزل جديد بقيمة 4.5 مليون دولار.

ووصفت الصحف الأجنبية، المنزل الجديد الذى اشتراه الثنائى الأشهر فى ثمانينات القرن الماضى داخل هوليوود، بأنه انعاش لزواجهما الذى شهد فترة توتر فى الأيام الماضية.

وكانت جريدة الديلي ميل البريطانية، قد نشرت تفاصيل المنزل الجديد الذى يقع على بعد 25 كيلو متر عن ولاين مانهاتن والذى يبلغ مساحته أكثر من 12 فداناً، ويطل على نهر هدسون، وهو منزل ريفي تم بناؤه فى ثلاثينات القرن الماضى.