أرنولد شوارزنيجر يكسر الحجر الصحي.. صور

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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
تجاهل النجم والممثل الأمريكي الكبير أرنولد شوارزنيجر، حالة الحجر الصحي والعزل الذاتي لوقف انتشار فيروس كورونا القاتل في الولايات المتحدة الأمريكية.
صحيفة الديلي ميل البريطانية نشرت لقطات للنجم العالمي الكبير، أثناء قيامه بجولة بدراجته النارية، في شوارع مدينة سنتا مونيكا، بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وكانت الدراجة من طراز هارلي دافيدسون.
وجاء ذلك بعد أن أعلن النجم الكبير أرنولد شوارزنيجر، عن تبرعه بمبلغ مليون دولار، لدعم الفرق الطبية التي تواجه حاليا ظاهرة تفشي فيروس كورونا بالولايات المتحدة.
ووفقا لجريدة الديلي ميل، فإن شوارزنيجر قام بنشر صورة عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام أعلن من خلالها انه تبرع بهذا المبلغ لخط الدفاع الأمامي في مواجهة الفيروس القاتل على حد وصفه.
وفي الوقت نفسه ناشد أرنولد متابعيه للتبرع لمواجهة الفيروس ودعم الادارة الأمريكية وقد نجح بالفعل في جمع تبرعات على مدار اسبوعين تقدر بـ 3 ملايين دولار حتى الان.
ويهدف أرنولد من هذه الحملة لجمع التبراعت لأن تصل قيمتها لـ 5 ملايين دولار لتقديم دعم شامل وقوي لمواجهة الفيروس.
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