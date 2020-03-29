أول ظهور لتوم هانكس وزوجته بعد الشفاء من كورونا.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

عاد نجم هوليوود والممثل الأمريكي توم هانكس، وزوجته ريتا ويلسون للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد شفائهما من فيروس كورونا المستجد “كوفيد ١٩”، على تمن طائرة خاصة بعد انتهاء فترة الحجر الصحي التي كانا يخضعان لها في استراليا.

وكان المصوريين في انتظار عودة النجم العالمي، حيث التقطت عدسات المصورين، مجموعة من الصور للنجم العالمي وزوجته فور وصولهماً لمطار لوس أنجلوس في أمريكا، عائدين من أستراليا بعد اكتمال الحجر الصحي وشفائهم.

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ونقلت جريدة الديلي ميل البريطانية صور الزوجان وهما يبتسمان فور عودتها للولايات المتحدة الأمريكية بعد انتصارهم على الفيروس، ومن ثم عودتهما لمنزلهما بسيارتهما الخاصة التي قادها هانكس.

وكان النجم العالمي توم هانكس، قد كشف منذ أيام عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير “تويتر” عن تحسن حالته الصحية، فأكد أنه قبل أقل من أسبوعين من ظهور الأعراض الأولى للإصابة بفيروس كورونا هو وزوجته ريتا ويلسون يشعران الآن بتحسن واضح، كما حث الجميع على البقاء في المنزل، وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا، وأشار إلى أن الأمر سيحتاج بعض الوقت، لكن علينا بالاعتنناء ببعضنا البعض، والتنازل عن بعض وسائل الراحة.. وهذا أيضا سوف يمر.

والجدير بالذكر أن النجم العالمي توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون اكتشفا مؤخرا وتحديدا منذ أسبوعين أنهما أجريا الاختبارات الخاصة بفيروس كورونا، وكانت النتيجة إيجابية أثناء زيارتهما لأستراليا، وبمجرد انتشار الخبر تصدر الثنائي المواقع والصحف العالمية وكان بمثابة صدمة كبيرة بين محبي وعشاقي نجم هوليوود الشهير.