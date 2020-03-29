تنتظر ولادة طفلها أيام كورونا.. يسرا اللوزي تعيش حالة من الرعب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تستعد الفنانة المصرية يسرا اللوزي، لاستقبال مولودها الثاني خلال الفترة المقبلة، وبسبب انتشار فيروس كورونا، أبدت عن قلقلها على صحتها وصحة زميلاتها الحوامل خاصة أن الفيروس يكون أكثر خطورة عليهن.

يسرا اللوز، قالت في فيديو نشرته عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، قالت فيه: “يا رب تكونوا بخير ويا ريت الناس ميخرجوش الفترة دي... أنا بس سؤالي الأهم لزميلاتي الحوامل اللي قربوا يولدوا يا ترى بيعملوا إيه وقلقانين من إيه.. ومتخيلين إيه هيحصل في الولادة لما نيجي نروح المستشفى في ظل الفيروس الجميل ده.. حبيت أشارككم مخاوفي وأشوف حاسين بإيه”.

وعلقت على الفيديو قائلة: “إلى زميلاتي الحوامل.. عاملين إيه في الهم ده؟”.

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يسرا اللوزي، كانت قد حضرت العرض الخاص لفيلم “بعلم الوصول” الشهر الماضي، وكانت ملامح الحمل قد ظهرت عليها بشكل واضح، والتي كان أبرزها زيادة الوزن، لذا حرصت على ارتداء ملابس فضفاضة واسعة.

وتشارك يسرا اللوزي في فيلم “العنكبوت” مع النجم أحمد السقا، والنجمة منى زكي، والفنان ظافر العابدين، والفنان محمد ممدوح، والفنان محمد لطفي، والفنانة ريم مصطفى، والفنان أحمد فؤاد سليم، والفنان زكي فطين عبدالوهاب، وهو من تأليف الكاتب محمد ناير، وإخراج المخرج أحمد نادر جلال.

وتظهر يسرا اللوزي خلال أحداث العمل بدور صغير، ومن المقرر أن يعرض العمل بدور العرض السينمائي في عيد الفطر المقبل.

كما تقوم يسرا اللوزي أيضا بتصوير مسلسل «اطمني»، مع الفنان أحمد حاتم، ويتكون من 60 حلقة، ويعرض خارج الموسم الرمضاني.