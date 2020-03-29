دنيا بطمة توجه تهنئة خاصة لزوجها في عيد ميلاده.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت الفنانة المغربية دنيا بطمة رسالة تهنئة خاصة لزوجها المنتج البحريني محمد الترك، بمناسبة عيد ميلاده.

الفنانة المغربية نشرت صورة جمعتها بزوجها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وهنئته بقولها: “ليس فقط قول وإنما بالفعل سند وظهر كل عام وانت بألف خير قلب والله لا يحرمنا منك عيد ميلاد سعيد عساك دوم سعيد”.

وكانت المحكمة القضائية الابتدائية في المغرب قد قررت مؤخرا وقف جلسات التحقيقات في القضايا المختلفة ومنها قضية حساب فضائح المشاهير “حمزة مون بيبي”، المتهمة بها الفنانة المغربية دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام بطمة، إلى أجل غير مسمى، وذلك بسبب الظروف الاستثنائية التي فرضها انتشار فيروس كورونا.

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وكان قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش قد قام بإلقاء القبض على ابتسام بطمة، شقيقة الفنانة المغربية دنيا بطمة، وإيداعها سجن اللوداية على خلفية تورطها في قضية حساب فضائح المشاهير «حمزة مون بيبي».

وأمر باستكمال استجواب ابتسام وهي معتقلة، وذلك بعد الانتهاء من التحقيق مع المصممة المغربية عائشة عياش، والتي اعترفت أن ابتسام بطمة كانت تمتلك الرقم السري لحساب «حمزة مون بيبي» على موقع التواصل الاجتماعي Snapcha.

يُذكر أن دنيا بطمة ممنوعة أيضاً من السفر خارج المغرب على خليفة تورطها في نفس القضية، حيث تواجه الشقيقتان اتهاماً بالمشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، بالإضافة إلى بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وكذا بث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك، إضافة إلى المشاركة في النصب والتهديد، وهو الاتهام الذي قد تصل عقوبته لـ5 سنوات سجن.