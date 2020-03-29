ماجي بوغصن: هذا أسوأ شيء في زمن الكورونا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتقدت الفنانة اللبنانية ماجي بوغصن تصرف البعض تجاه المصابين بفيروس “كورونا” المستجد.

الفنانة اللبنانية كتبت، على حسابها الخاص على موقع “تويتر”: “الاسوأ في زمن الكورونا.. هو المتنمر على المصاب بكورونا. جميعنا قد نصاب رغماً عنا ولكن انتم اخترتم ان تتجردوا من انسانيتكم.. عيب”.

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وكانت الفنانة اللبنانية ماجي بوغصن وزوجها المنتج جمال سنان أعلنا عن تكفلهما بمصاريف 250 أسرة محتاجة طوال فترة الحجر المنزلي، في محاولة لمساعدة المسئول عنهم في البقاء بالمنزل دون عناء، كما تبرعت النجمة اللبنانية وزوجها صاحب شركة «إيجل فيلمز» بمبلغ لوزارة الصحة لمساعدة المستشفيات الحكومية في معركتها ضد فيروس كورونا.

النجمة اللبنانية نشرت فيديو حمّست فيه متابعيها وغيرها من المشاهير على القيام بخطوات ايجابية على غرار ما قامت به، مشددة على أنها تفضل فعل الخير بالسرّ، لكنها أرادتها أن تكون هذه الخطوة علنية لتشجع باقي الفنانين على تقديم المساعدات كل بحسب إمكاناته، حيث ارفقت الفيديو بتعليق كتبت فيه: «كل شخص بيقدر يساعد ما يتردد لو بمبلغ صغير كل حدا حسب قدرتو نحنا منعمل اللي علينا والله الحامي».

من ناحية أخرى، تشارك الفنانة اللبنانية ماجي بوغصن في المارثون الرمضاني المقبل بمسلسل «أولاد آدم» حيث غيرت من شكلها، وحصلت على «لوك» جديد، إذ تخلت عن الشعر الطويل، وحصلت على تسريحة شعر قصيرة، وحرصت على استعراض طلّتها الجديدة بصور لها من داخل أحد صالونات التجميل، معلقة عليها: «لوك الشخصية الجديدة.. القاضية ديما».