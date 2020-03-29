بعد إصابة ابنتها بـ «كورونا».. غدير السبتي تتعرض لمحاولة نصب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد إصابة ابنتها “أسماء” بفيروس “كورونا” مؤخرا، كشفت الفنانة الكويتية غدير السبتي عن تعرضها لمحاولة نصب.

الفنانة الكويتية كشفت، في مقطع فيديو نشرته على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أنها تلقت رسالة من أحد المحتالين، كتب فيها: “هناك من يشعر بالغيرة والحقد نحوكم ويتوقع فشلك وعرقلتك دائماً ويأبى الله ذلك بصفاء قلبك”.

وأضاف: “عملوا فيك سحر وهذا السحر إذا نجح سيتوقف اسمك في عالم التمثيل وقد يتغلغل إلى عيالك لا قدر الله. وأنا مستعد في مساعدتك في الفك والتصدي لكل المخاطر التي تهدد مستقبلك وسأساعدك في كل ما تريدين”.

الفنانة الكويتية عبرت عن شعورها بالغضب، ووصفت هذا الشخص بالسخيف والتافه، مشيرة إلى أن الله وكتابه أقوى من السحر، ودعت إلى قراءة سورة البقرة.

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وكانت الفنانة الكويتية غدير السبتي قد أعلنت مؤخرا عن إصابة ابنتها “أسماء” بفيروس “كورونا” المنتشر حاليا.

الفنانة الكويتية نشرت صورة لابنتها، على خاصية “ستوري” بموقع “انستجرام”، ودعت لها بالشفاء العاجل، بقولها: “فديت قلبك انتي قوية وأدري راح تقاومين الفيروس وترجعين بالسلامة حق حضني أحبك يا دنيتي كلها”.

وكشفت الفنانة بثينة الرئيسي تفاصيل إصابة ابنة صديقتها غدير سبت، بقولها: “كانت إحدى ضحايا هذا الفيروس بنت أختي وصديقتي غدير السبتي “أسماء” دعواتكم لها إنها تقوم بالسلامة”.

وأضافت: “ولكن أسماء ما كانت عندها الأعراض اللي نسمع عنها علشان هذا في البداية ما شكت إنها عندها هذا الفيروس، وتم اكتشافه متأخر شوية لأن ما عندها أعراض، وإن شاء الله تتعدى مرحلة المرض وتقوم بالسلامة وتعود لأهلها”.