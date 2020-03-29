الموت يفجع الفنانة البحرينية ابتسام عبدالله في شقيقها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فجعت الفنانة البحرينية ابتسام عبدالله بوفاة شقيقها “إبراهيم”، ونعته بكلمات مؤثرة، عبر حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.

الفنانة البحرينية نشرت صورة لشقيقها الراحل، ونعته بقولها: “وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ”.. “يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي”.. البقاء لله.. انتقـــل إلى رحمة الله تعالی أخوي (إبراهيم جمال محمد) والد كل من: محمد وحاتم وعبدالله وخالد”.

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وعبرت عن حزنها الشديد، بقولها: “كسرت ظهري بروحتك الله يرحمك ياخوي ويغفر لك.. ربي أعلم ما في قلبي من الألم ففقدان الأخ والصديق ربي اغفر له وارحمه يا ارحم الراحمين وارحم أموات المسلمين”.

وابتسام عبدالله ممثلة بحرينية، بدأت حياتها الفنية بعام 1995، وذلك بمشاركتها بمسلسل الهارب الذي قدمت خلاله دور صغير، واصلت العمل الفني بعد ذلك بالأدوار الصغيرة، وتحسن ظهورها في الأعمال جاء بعام 2004 بعد ظهورها بدور ثانوي في مسلسل سوالف حريم.

وابتسام عبدالله ممثلة بحرينية، بدأت حياتها الفنية بعام 1995، وذلك بمشاركتها بمسلسل الهارب الذي قدمت خلاله دور صغير، واصلت العمل الفني بعد ذلك بالأدوار الصغيرة، وتحسن ظهورها في الأعمال جاء بعام 2004 بعد ظهورها بدور ثانوي في مسلسل سوالف حريم.