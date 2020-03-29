شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال مسلسل "إلا أنا" يواصلون تصوير حكاية "سنين وعدت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل أبطال مسلسل " إلا أنا" تصوير حكاية" سنين وعدت" إحدى حكايات العمل.

وأوشك الأبطال على الانتهاء من تصويره والذي من المقرر أن يستأنف تصويره الأسبوع الجاري وفقا للإجراءات الاحترازية والوقائية ضد مرض كورونا.

وتقدم الفنان هبة عبدالغني خلال الأحداث شخصية نجوى، صديقة كل من هند الشخصية التي تقدمها الفنانة أروى جودة، و شيرين الشخصية التي تقدمها الفنانة كارولين خليل، وتدور الأحداث بينهم في إطار اجتماعي مشوق.

حكاية" سنين وعدت"، من المقرر عرض أولى حلقاتها اليوم السبت عبر شاشة قناة DMC، ويشارك في بطولته كوكبة من الفنانين منهم أروي جودة و أحمد صفوت و طارق عبدالعزيز وهبة عبدالغني وكارولين خليل، قصة وفكرة الكاتب يسري الفخراني، ومن سيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج أحمد شفيق .

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مسلسل "إلا أنا "إشراف عام على الكتابة عبير سليمان ، قصة يسرى الفخرانى، وهو تعاون إنتاجى بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة أروما، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل (الصمت الزوجى - طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة".

وعلى جانب آخر يعرض للفنانة هبة عبد الغني خلال الفترة الحالية، مسلسل"حشمت في البيت الأبيض"، عبر شاشة قناة CBC، الذي تشارك في بطولته بجانب كلا من بيومي فؤاد، إنعام سالوسة، حمدى الميرغنى إسلام جمال، رانيا ملاح، أحمد جمال سعيد، أحمد رأفت، وأسماء جلال، كذلك مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف.